Алихан Смаилов поручил провести ревизию сферы недропользования
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках исполнения поручений Главы государства Премьер-Министр Алихан Смаилов провел совещание по вопросам геологоразведки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
В настоящее время для предоставления права недропользования на территории страны предусмотрена площадь порядка 1 млн 324 тыс кв км. В Программу управления государственным фондом недр включен 1 млн 65 тыс кв км, необходимо включить еще 259 тыс кв км.
В целях привлечения инвестиций в геологоразведку, освоения неиспользуемых месторождений планируется открыть для недропользования всю доступную территорию страны.
На 1 февраля 2022 года в Казахстане в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31 контракт и прекращено действие 101 лицензии на разработку месторождений. В настоящее время продолжается анализ исполнения контрактных обязательств недропользователей — контракты, по которым не устранены выявленные нарушения, будут расторгнуты и выставлены на аукцион для привлечения новых инвестиций.
Премьер-Министр поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений.
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