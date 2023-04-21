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    Алихан Смаилов поручил проработать механизм реализации топлива с применением цифровых решений

    21 Апреля 2023, 08:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития горно-металлургического комплекса и газовой отрасли рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Участники обсудили разработку перспективных газовых и газоконденсатных месторождений, меры по обеспечению производственных предприятий топливом, развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и ряд других актуальных тем.

    На совещании подробно обсудили вопрос обеспечения граждан углем в зимний период.


    Премьер-Министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с применением цифровых решений по опыту прошедшего отопительного сезона. Такой подход обеспечит порядок в торговле, равномерное распределение угля среди потребителей и позволит исключить условия для необоснованного повышения цен в пиковые периоды.


    В совещании приняли участие руководители центральных госорганов, нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также компании ERG.

    Ранее сообщалось, что 12 апреля в силу вступил приказ министра энергетики РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». В Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Алихан Смаилов Топливо
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