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Алихан Смаилов поручил проработать механизм реализации топлива с применением цифровых решений

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Апреля 2023, 08:15
Алихан Смаилов поручил проработать механизм реализации топлива с применением цифровых решений Фото: t.me/Kzgovernment

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы развития горно-металлургического комплекса и газовой отрасли рассмотрены на совещании в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Участники обсудили разработку перспективных газовых и газоконденсатных месторождений, меры по обеспечению производственных предприятий топливом, развитие железнодорожной инфраструктуры для перевозок сырья и ряд других актуальных тем.

На совещании подробно обсудили вопрос обеспечения граждан углем в зимний период.

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Премьер-Министр обозначил необходимость проработки прозрачного рыночного механизма реализации топлива с применением цифровых решений по опыту прошедшего отопительного сезона. Такой подход обеспечит порядок в торговле, равномерное распределение угля среди потребителей и позволит исключить условия для необоснованного повышения цен в пиковые периоды.

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В совещании приняли участие руководители центральных госорганов, нацкомпаний «Қазақстан темір жолы» и QazaqGaz, а также компании ERG.

Ранее сообщалось, что 12 апреля в силу вступил приказ министра энергетики РК «Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен». В Казахстане цены на ГСМ не менялись с осени 2021 года.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Алихан Смаилов   Топливо  
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