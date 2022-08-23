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    Алихан Смаилов поручил принять меры по своевременному формированию запасов кормов

    23 Августа 2022, 10:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Активизировать работы по заготовке кормов в Мангистауской и Атырауской областях поручил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    «В целом, погодные условия в текущем году благоприятны для кормозаготовочных работ. Вместе с тем, в Мангистауской и Атырауской областях идет отставание от графика. Этим регионам необходимо активизировать работу», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Глава Праивтельства также поручил в целом по республике принять необходимые меры по заготовке кормов.

    «Министерству сельского хозяйства совместно с «Продовольственной контрактной корпорацией» принять меры по своевременному формированию запасов кормов для обеспечения потребностей фермеров в зимний период с сохранением стабильных цен на них», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Премьер-министр РК Урожай Сельское хозяйство Алихан Смаилов
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