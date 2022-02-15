Алихан Смаилов поручил пересмотреть комиссии монопольных операторов и посредников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений по итогам заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил ключевые приоритеты социально-экономического развития страны на текущий год. Одной из главных задач Правительства является повышение доходов населения и создание новых рабочих мест», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что первым руководителям государственных органов необходимо сконцентрироваться на решении следующих вопросов.

«По экономическому направлению Президентом дан ряд поручений по реформированию бюджетного планирования. В целях оптимизации и повышения эффективности планирования необходимо ускорить работу по цифровизации бюджетных процессов. Министерству финансов необходимо до 1 марта текущего года принять конкретные меры по глубокой цифровизации процессов бюджетного планирования», - отметил Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что Глава государства поручил отказаться от реализации неэффективных и убыточных проектов, а также завершить разработку методики оценки эффективности и социально-экономической отдачи бюджетных средств, над которой работают министерства финансов и нацэкономики.

«В этой связи, Министерству финансов необходимо совместно с Агентством по стратегическому планированию и Счетным комитетом необходимо до 1 апреля текущего года внести в Правительство проект методики», - поручил Алихан Смаилов.

Было также отмечено, что Главой государства поручено переформатировать работу Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» с приоритетом на защиту и поддержку субъектов малого бизнеса.

«Соответствующая работа уже проводится. Важно обеспечить всестороннее и эффективное взаимодействие НПП «Атамекен» с бизнесом в заданном Главой государства формате», - пояснил Алихан Смаилов.

Премьер-Министр также коснулся вопроса анализа по тарифам и комиссиям, взимаемыми различными монопольными операторами и посредниками, а также выработать решения по их пересмотру либо отмене.

«В этой связи поручаю Министерству национальной экономики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и НПП «Атамекен» в месячный срок внести в Правительство итоги проведенного анализа и конкретные предложения по решению данного вопроса. Глава государства еще раз остановился на вопросах необходимости увеличения доходной части бюджета. На сегодня уже выработаны предложения по пересмотру ставок налога на добычу полезных ископаемых в горно-рудном секторе, акцизов для производителей нефтепродуктов, льгот по дивидендам недропользователей и порядка трансфертного ценообразования. Министерствам нацэкономики и финансов необходимо развернуть разъяснительную работу с общественностью и бизнесом по данным предложениям и обеспечить их ускоренное законодательное закрепление», - резюмировал Алихан Смаилов.