Алихан Смаилов поручил обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел заседание Госкомиссии по расследованию причин аварий, произошедших на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) и Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

С докладами о текущей ситуации и принимаемых мерах выступили министр энергетики Алмасадам Саткалиев, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Атырауской области Серик Шапкенов, председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев, заместитель председателя правления компании «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов.

Премьер-Министр поручил Минэнерго создать рабочую группу из числа экспертов для детального изучения причин произошедших аварий и выявления ответственных лиц.

В ее состав войдут представители Генпрокуратуры, КНБ, Комитета энергонадзора МЭ РК, акиматов Атырауской и Мангистауской областей, компаний KEGOC, «Самрук-Энерго», «КазМунайГаз» и независимые эксперты.

«Самое главное – выяснить причины произошедших аварий. Был ли человеческий фактор. При этом не нужно замыкаться только на вчерашнем инциденте. К нему привела череда непринятия решений, затягивания и игнорирования проблем. Во всем этом нужно объективно разобраться», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр поручил подготовить предложения по оперативному устранению последствий аварий и усилению Западной энергетический системы, ее интеграции с Единой энергосистемой Казахстана, расширению резерва генерации для недопущения подобных ситуаций в будущем.

Глава Правительства потребовал в течение одной недели подготовить полноценное заключение с приложением подтверждающих документов и предлагаемых мер.

Он также поручил в кратчайшие сроки обеспечить стабильную работу энергетических и нефтегазовых предприятий западных регионов.

«Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Минэнерго нужно координировать работу над тем, чтобы мы в корне, системно решили имеющиеся проблемы», — заключил Алихан Смаилов.