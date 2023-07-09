Алихан Смаилов поручил МЧС мобилизовать силы для готовности к нештатным ситуациям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заслушал доклад министра по ЧС Сырыма Шарипханова о принимаемых мерах на фоне повышения температуры в ряде регионов республики. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По словам министра, в связи с погодными условиями органы гражданской защиты переведены в режим повышенной готовности. Глава Правительства поручил МЧС совместно с акиматами областей мобилизовать необходимые силы и технические средства для обеспечения полной готовности к нештатным ситуациям, в том числе связанным с природными пожарами и безопасностью людей на воде.