Алихан Смаилов поручил доработать нацпроект «Доступный Интернет»

10 Декабря 2022, 10:52

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Планы по улучшению качества интернета, развитию инфраструктуры связи и новых цифровых продуктов обсуждены на заседании Комиссии при Президенте по вопросам внедрения цифровизации под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин рассказал о ходе разработки Национального проекта «Доступный Интернет» на 2023-2027 годы, который предусматривает широкомасштабную работу по подключению городов и сел к высокоскоростному интернету, протяжку/прокладку/монтаж волоконно-оптических линий связи вдоль республиканских и первостепенных областных дорог, а также внедрение сетей 5G.

Министр также доложил о ходе оцифровки данных государственных органов в рамках поручения Главы государства по дебюрократизации госаппарата и внедрения цифровых статистических регистров, что позволит повысить точность ведения госстатистики и оказания госуслуг.

Алихан Смаилов дал поручение в месячный срок доработать нацпроект «Доступный Интернет» и согласовать его с другими госорганами, а также подчеркнул необходимость обеспечить 100% защиту информации при модернизации баз данных.

Кроме того, на заседании рассмотрен вопрос внедрения мобильного приложения «VET-Mobile», позволяющего регистрировать сельхозживотных и производить ежегодную опись ветеринарно-профилактических мероприятий. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев сообщил, что приложение поможет значительно облегчить работу ветеринарным врачам и способно функционировать без интернета, что особенно важно в отдаленных населенных пунктах.

Участники заседания также обсудили предложение по использованию городской коммуникационной инфраструктуры (рекламные щиты, фонарные столбы) для развития системы опор двойного назначения. Строительство данных смарт-опор будет способствовать улучшению качества интернета и связи в густонаселенных городских районах.