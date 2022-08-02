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    • Алихан Смаилов поручил акимам привести в порядок дороги местного значения

    2 Августа 2022 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По проекту «Ауыл – ел бесігі» модернизировано 480 опорных и спутниковых сел. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    Глава Кабмина отметил, что в целом реализация нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» позволила улучшить состояние инфраструктуры в населенных пунктах, обеспечить равный доступ населения к базовым услугам.

    «Доступ к водоснабжению обеспечен на 96%. По проекту «Ауыл – ел бесігі» модернизировано 480 опорных и спутниковых сел. В жилищное строительство привлечено 2,4 трлн тенге инвестиций. Строится жилье для работающей молодежи, для социально уязвимых слоев населения и для многодетных семей», - сказал Алихан Смаилов.

    Премьер добавил, что плановая реализация принимаемых мер позволила повысить долю дорог республиканского значения в нормативном состоянии до 90% и долю автодорог местного значения до 80%.

    «Акимам регионов следует усилить работу по увеличению доли дорог местного значения в нормативном состоянии. При этом отмечаю неисполнение некоторых показателей в сфере жилищного строительства, по выдаче бюджетных кредитов по проекту «С дипломом в село», удорожание проектов и корректировки проектно-сметной документации. До конца года осталось не так много времени, и данную работу необходимо активизировать. Реализация проектов должна быть у акимов и руководителей ответственных центральных госорганов на особом контроле», - подчеркнул Алихан Смаилов.


    Автор:

    Серик Сабеков

    #Правительство РК #Акимат #Регионы #Дороги #Алихан Смаилов
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