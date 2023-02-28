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    Алихан Смаилов поблагодарил казахстанских спасателей за работу после землетрясения в Турции

    28 Февраля 2023, 10:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников МЧС РК, принявших участие в спасательных работах в Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прежде всего, хотим выразить особые слова благодарности сотрудникам МЧС за помощь и спасение людей, пострадавших от землетрясения в братской Турецкой Республике. Наши специалисты показали высокий профессионализм, рисковали собой и выполнили свой служебный долг», - сказал Алихан Смаилов на заседании Правительства.

    Вместе с тем, глава Правительства заявил о необходимости рассмотреть вопросы подготовки к паводковому периоду.

    «Также отмечу оперативную работу подразделения Министерства по ЧС в южных регионах Казахстана, благодаря которым минимизировано негативное последствие паводков в феврале. В то же время, с учетом складывающейся ситуации, нам необходимо еще раз рассмотреть вопросы подготовки к паводковому периоду», - подчеркнул А. Смаилов.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Премьер-министр РК Паводок МЧС Алихан Смаилов Землетрясение в Турции
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