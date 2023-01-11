Алихан Смаилов: По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам 2022 года экономика Казахстана сохранила умеренные темпы роста. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2022 года экономика страны сохранила умеренные темпы роста. Реальный рост экономики за прошлый год составил 3,1 %. Основным фактором устойчивости стал рост в реальном секторе, в том числе в обрабатывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве», - сказал в ходе заседания Правительства Алихан Смаилов.

Премьер-Министр напомнил, что объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,4 %. Рост в машиностроении составил 9,4 %, в том числе в автомобилестроении – на 19,1 %, производстве электрооборудования – на 22,2 %, напитков – на 11,2 %, химической промышленности – на 10,2 %, легкой промышленности – на 6 %, производстве продуктов питания – на 3,9 %, в нефтепереработке – на 1,9 %.

Также по словам главы Правительства, в сельском хозяйстве наблюдается высокий темп роста – свыше 9 %. Также высокие темпы роста в строительной отрасли, где обеспечен рост на уровне 9,4 %. За 2022 год в стране введено в эксплуатацию 15,4 млн квадратных метров жилья.

Сектор услуг вырос на 2,5 %. Торговля – на 5 %, транспорт – около 4 %, связь – на 8 %.

«Важным фактором экономического роста является привлечение внутренних и внешних инвестиций. Рост инвестиций в основной капитал в реальном выражении составил 7,8 %. При этом наблюдалась активность в привлечении инвестиций в недобывающих отраслях. Высокие показатели роста инвестиций отмечены в строительстве, в сферах здравоохранения, образования, торговле, операциях с недвижимым имуществом, сельском хозяйстве, промышленности, транспорте и складировании», - проинформировал А. Смаилов.

«По всем основным макропоказателям отмечается рост в Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Жетысуской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях и городе Шымкенте. Наименьшие темпы роста наблюдаются в Улытауской, Мангистауской, Атырауской и Абайской областях», - добавил глава Правительства.





Фото: primeminister.kz