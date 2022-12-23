Алихан Смаилов ознакомился с проектом строительства новой ТЭЦ в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки в Кызылординскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов проинспектировал работу ключевых инфраструктурных объектов региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов посетил Кызылординскую ТЭЦ, вырабатывающую порядка 67 МВт электрической и 341 Гкал/ч тепловой энергии. Здесь же ему был презентован проект строительства новой теплоэлектроцентрали мощностью 240 МВт и 277 Гкал/ч, которая должна внести значительный вклад в бесперебойное снабжение южных регионов. Проект реализуется за счет иностранных инвестиций, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Премьер-Министр отметил, что действующая ТЭЦ была построена в 60-ые годы прошлого века, поэтому имеет высокий уровень износа. Вместе с тем, по поручению Главы государства до 2025 года в южных регионах будет реализован ряд проектов по строительству парогазовых установок.

«С развитием экономики страны запускается все больше промышленных и социальных объектов, поэтому требуется оперативно вводить дополнительные энергомощности. В рамках этих задач в Кызылординской области будет построена новая ТЭЦ. Данный проект также необходимо завершить своевременно», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, срочного решения требует и вопрос изношенности электрических сетей в Кызылординской области, так как их техническое состояние напрямую влияет на качество электроснабжения жителей и промышленных объектов региона.

Глава Правительства также ознакомился с работой Кызылординского гидроузла, расположенного на русле реки Сырдарья. Его основными задачами являются регулирование водопотока по реке и снабжение водой 110 тысяч га орошаемых земель, 250 тысяч га сенокосных угодий и пастбищ, расположенных на территории Кызылорды, Сырдарьинского, Жалагашского и Кармакшинского районов области. В 2020 году в соответствии с постановлением Правительства РК начата комплексная реконструкция гидроузла, которую планируется завершить в следующем году.

Премьер-Министр подчеркнул, что в настоящее время завершается разработка Комплексного плана развития водной отрасли на 2023-2025 годы, реализация которого позволит привлечь инвестиции и решить первоочередные проблемные вопросы.

Алихан Смаилов добавил, что после переговоров с приграничными странами в текущем году были также созданы возможности для снижения нехватки воды в регионе. Кроме того, проведены работы по очистке каналов и ремонт гидротехнических сооружений, в результате чего посевные площади были полностью обеспечены поливной водой.

К предстоящему вегетационному периоду также предусматриваются меры по обеспечению сельхозтоваропроизводителей поливной водой. Будут продолжены переговоры по поступлению установленного лимита воды.

Фото: primeminister.kz



