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Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью газохимкомплекса в Атырау

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
5 Июля 2023, 22:49
Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью газохимкомплекса в Атырау Фото: t.me/Kzgovernment

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Находясь в Атырау с рабочей поездкой, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью комплекса по производству полипропилена ТОО «KPI Inc.», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Завод мощностью 500 тысяч тонн продукции в год располагается на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» и является начальной фазой проекта строительства первого в Казахстане интегрированного газохимического комплекса.

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По данным пресс-службы Правительства, с момента запуска в ноябре 2022 года завод выпустил уже порядка 100 тысяч тонн продукции.

В целом, согласно производственной программе на 2023 год, запланирован выпуск более 300 тыс. тонн полипропилена различных марок. В дальнейшем он может использоваться для изготовления пластиковой тары, контейнеров, пленок, одноразовой посуды и многого другого.

Большая часть продукции завода отправляется на экспорт в Китай и Европу.

Ранее сообщалось, что газохимический комплекс в Атырау досрочно остановлен на ремонт. Как пояснил позже председатель правления - генеральный директор ТОО «KPl» Данияр Тиесов, «остановка комплекса, как и любого подобного предприятия, в первый год эксплуатации - это нормальная практика. Делается это для того, чтобы пока подрядчик не ушел, за его счет устранить все выявленные недоделки».

Ремонт продлится до 25 июля.


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Правительство РК   Премьер-министр РК   Атырауская область   Промышленность   Алихан Смаилов   Атырау  
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