Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Алихан Смаилов обсудил вопросы промышленной безопасности с Лакшми Митталом

    7 Сентября 2022, 14:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным председателем правления компании «АрселорМиттал» Лакшми Митталом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Стороны обсудили планы компании по модернизации производства и повышению безопасности труда, вопросы поставок выпускаемой продукции на внутренний рынок и в соседние страны, а также перспективы перехода на более высокие уровни передела металлической продукции.

    Лакшми Миттал сообщил, что компания в ближайшие годы планирует вложить значительные средства в модернизацию сталелитейного и горнорудных активов. При этом большое внимание также планируется уделить вопросам обучения сотрудников и обеспечения их безопасности.

    Премьер-Министр заострил внимание на необходимости сохранять существующие темпы производства, расширять номенклатуру выпускаемой продукции и более тесно работать с руководством Министерства индустрии и инфраструктурного развития по решению возникающих вопросов.

    «Промышленная безопасность – это очень важный вопрос, которому нужно уделять самое пристальное внимание. В этой связи мы приветствуем инвестиционные планы компании по развитию производства и специализированному обучению сотрудников», — отметил Алихан Смаилов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Премьер-министр РК Промышленность Экономика Безопасность Алихан Смаилов Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами