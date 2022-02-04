Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов обсудил с представителями компании Chevron расширение Карачаганакского проекта

    4 Февраля 2022, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел переговоры с вице-президентом по вопросам добычи компании «Шеврон» (Chevron) Джеймсом Джонсоном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

    На встрече были обсуждены вопросы реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением «Тенгизшевройл» (ТШО), перспектив развития Карачаганакского проекта и увеличения мощности Каспийского трубопроводного консорциума.

    «Необходимо обеспечить своевременный запуск всех реализуемых проектов. Важно проводить качественный мониторинг планового высвобождения и обеспечения занятости работников», — сказал А. Смаилов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что Правительство РК уделяет особое внимание развитию Тенгизского месторождения и привержено дальнейшему развитию долгосрочного сотрудничества с компанией «Шеврон». Д. Джонсон поблагодарил Правительство РК за обеспечение благоприятного инвестиционного климата и решение возникающих вопросов в ходе реализации проектов в нефтегазовой отрасли.

    «Шеврон» является крупнейшим иностранным инвестором в Казахстане с активами в трех крупных проектах – Тенгиз (50%), Карачаганак (18%) и Каспийский трубопроводный консорциум (15%). В 2021 году объем добычи сырой нефти на ТШО составил 26,55 млн тонн.

    В текущем году планируется добыть нефть в объеме 28,73 млн тонн. Завершение Проекта будущего расширения в конце 2023 года позволит увеличить объем добычи на 12 млн тонн в год. Прорабатывается вопрос обеспечения сырьем ТШО двух крупных газохимических проектов по производству полипропилена (мощностью 500 тысяч тонн в год) и полиэтилена (1,25 млн тонн в год) в Атырауской области.

    В октябре 2021 года между Министерством энергетики РК и компанией «Шеврон» подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию Фонда прямых инвестиций в Казахстане объемом $248,5 млн. Капитализацию Фонда составит часть прибыли «Шеврон», полученной в РК. Средства Фонда будут направлены на развитие экономики и местного содержания путем инвестирования в предприятия Казахстана по производству товаров, выполнению работ и предоставлению услуг в нефтегазовой отрасли, охране окружающей среды, а также в сфере информационных и цифровых технологий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Правительство РК Премьер-министр РК Промышленность Нефть Сотрудничество Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Костанайские автозаводы выпускают почти 61% автомобилей в РК
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами