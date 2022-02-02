Алихан Смаилов обсудил с главой ПАО «ЛУКОЙЛ» реализацию инвестпроектов в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым. Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов «Каламкас море» и «Хазар», «Хвалынское», «Центральная», «Женис» и «Аль-Фараби». А. Смаилов отметил важность максимального использования ПАО «ЛУКОЙЛ» местного содержания в товарах, работах и услугах, кадрах, а также применения современных экологически чистых технологий при реализации проектов на территории РК.

Напомним, сегодня Алихан Смаилов провел заседание Инвестштаба. На заседании Инвестиционного штаба были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций за 2021 год и планы на 2022 год.