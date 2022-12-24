Алихан Смаилов обозначил главные задачи Правительства в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 24 декабря, в Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев сообщил, что с начала года СЗПТ подорожали на 22,3%, по итогам недели – на 0,2%. В частности, цены на лук выросли на 1,7%, капусту – на 0,9%, рис – на 0,8%, творог – на 0,7%, яйца и молоко – 0,5%. Наибольший рост цен на СЗПТ с начала года отмечается в Улытауской области (31,4%) и г. Астане (25%).

По его словам, в настоящее время систематизирована работа региональных комиссий по борьбе с посредническими схемами по всей цепочке ценообразования, их составы усилены. А. Шаккалиев отметил, что из-за деятельности непродуктивных посредников через «4-5 колен» цены на розничную продукцию вырастают практически на 60%. В этой связи региональные комиссии ориентированы на анализ схем оптовых поставок, логистики и складских цепочек, а также на принятие мер реагирования.

Кроме того, усилена работа с магазинами «у дома» в части контроля допустимой торговой надбавки (15%) и совершенствуется система прослеживаемости товаров на территории республики для обеспечения прозрачности рынка.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о проводимой работе по обеспечению внутреннего рынка страны собственными продуктами питания, форвардному финансированию производства овощей, контролю исполнения встречных обязательств со стороны товаропроизводителей, получающих господдержку.

Первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов доложил о принятых мерах антимонопольного реагирования на факты необоснованного роста цен на продукты питания. Так, назначено пять расследований из-за злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентных согласованных действий в отношении ряда птицефабрик, на рынках СЗТП вынесено 90 уведомлений оптовым поставщикам сахара, мяса курицы и молочной продукции, назначено 19 расследований в отношении производителей яиц, сахара, молочной продукции и торговых рынков.

Премьер-Министр отметил, что для повышения эффективности сдерживания цен была переформатирована работа основных государственных механизмов. В частности, пересмотрены подходы по «оборотной схеме»: финансирование теперь направлено преимущественно на поддержку производителей, а не торговых сетей. Кроме того, перестроена и усилена работа региональных комиссий по расследованию посреднических схем, с бизнесом согласованы правила по утверждению предельно допустимых розничных цен, которые не будут ущемлять права производителей.

«До регионов доведены разнарядки по заключению контрактов как по овощам, так и по другим товарным позициям, наиболее подверженным колебаниям цен. Вместе с тем из-за формального подхода и неисполнения некоторыми регионами запланированных мер отмечается рост цен», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр указал на необходимость в ускоренном режиме обеспечить заключение контрактов по овощам для сдерживания цен в межсезонье, а также оставшимся регионам – заключить договоры с сахарными заводами.

«Большое значение имеет системная работа по насыщению внутреннего рынка собственными продуктами питания и созданию условий для их хранения в период межсезонья. Нужны своевременные меры со стороны региональных комиссий по расследованию посреднических схем. Наша основная задача – обеспечить граждан товарами первой необходимости по доступным ценам», — подчеркнул он.

Подводя итоги совещания, Премьер-Министр поручил обеспечить полноценную реализацию новых подходов к сдерживанию цен, чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии Нового года, а также в месячный срок проработать вопросы строительства дополнительных современных овощехранилищ.

«Высокие темпы инфляции не дают поступательно развиваться экономике и сказываются на социальном благополучии граждан. В этой связи работа по ее снижению в 2 раза в следующем году – это уже вопрос, можно сказать, национальной безопасности. Формализма в этой работе быть не должно», — подчеркнул Алихан Смаилов.

На совещании также были рассмотрены вопросы дальнейшей реализации проекта «G4 Сity» в Алматинской области. Премьер-Министр потребовал ускорить создание специальной экономической зоны на территории «G4 City», принять необходимые меры по утверждению генерального плана города и разработке градостроительных документов, а также актуализировать дорожную карту по реализации проекта в целом.

Фото: primeminister.kz

