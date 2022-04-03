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    Алихан Смаилов: Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным

    3 Апреля 2022, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов обратился к пользователям сети в связи с поступившими вопросами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Накануне глава Правительства Алихан Смаилов открыл персональную страницу в Facebook, отметив, что пользователи могут задать вопросы и предложить идеи.

    Сегодня Премьер-Министр обратился к казахстанцам в связи с поступившими вопросами.

    «Хочу поблагодарить вас за проявленную активность и за ваши вопросы. Я поручил Канцелярии Премьер-Министра РК изучить все поступившие вопросы и проблемы. К сожалению, из-за графика работы мне не представляется возможным персонально ответить на все ваши вопросы. Однако хочу заверить, что ни один актуальный вопрос не останется незамеченным. Соответствующие органы дадут исчерпывающие ответы на ваши вопросы», - написал Алихан Смаилов.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Премьер-министр РК Общество
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