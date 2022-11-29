Алихан Смаилов назвал основное отличие учебных заведений в рамках проекта «Комфортная школа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основное отличие новых школ, которые будут строиться в рамках проекта «Комфортная школа» – это проектирование и полное оснащение всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Представленный нацпроект «Комфортная школа» направлен на решение проблем нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ. Основное отличие новых школ, которые будут строиться в рамках этого проекта – это проектирование и полное оснащение всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина добавил, что проекты школ будут иметь современный интерьер. Будут предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов со своими столовыми, спортзалами.

В школах будут установлены индивидуальные шкафчики для хранения учебников и личных вещей.

«Тем самым мы разгрузим тяжелые рюкзаки школьников. Кроме того, комфорт будет создаваться партами – трансформерами, «питьевыми фонтанчиками», а также зонами для общения учеников на каждом этаже», - пояснил Алихан Смаилов.

Глава Кабмина сообщил, что в 2023-2025 годы планируется построить 401 комфортную школу.

На реализацию этого проекта из республиканского бюджета будет выделено 2,6 трлн тенге.

«Акимам регионов до конца текущего года нужно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций. Реализация проекта позволит создать необходимые условия для получения детьми качественного и комфортного образования», - добавил Алихан Смаилов.





Фото: primeminister.kz



