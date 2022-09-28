Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Алихан Смаилов: Мы приветствуем инициативы Всемирного банка по поддержке реформ в Казахстане

    28 Сентября 2022, 20:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анной Бьерде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Стороны обсудили текущие проекты и дальнейшие планы банка в Казахстане, меры Правительства по проведению реформ, обозначенных Президентом РК в Послании народу 1 сентября 2022 года, реализацию Рамочной стратегии партнерства Всемирного банка с нашей страной на 2020-2025 годы и ряд других вопросов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что при активном участии и содействии банка в республике успешно действуют проекты, направленные на динамичное социально-экономическое развитие.

    «В настоящее время совместно со Всемирным банком прорабатывается ряд новых проектов. Правительство готово детально рассмотреть возможность их реализации», — сказал Алихан Смаилов.

    При этом он отметил, что на сегодняшний день государство активно работает над реформами, которые направлены на укрепление института законодательной власти и качественную модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту частной собственности, демонополизацию и т.д.

    «Все эти меры значительно укрепят систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут широкие экономические возможности как для отечественных предпринимателей, так и для иностранных инвесторов. В этой связи мы приветствуем ваши инициативы по поддержке наших реформ», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Со своей стороны, Анна Бьерде отметила, что Казахстан и Всемирный банк связывает продолжительная история сотрудничества. Так, за прошедшие годы успешно реализовано 47 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов.

    «В свете новых экономических вызовов нам нужно наперед планировать проекты, которые мы хотели бы реализовать. Считаю, что у нас есть возможности для расширения сотрудничества», — сказала Анна Бьерде.


    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Всемирный банк Алихан Смаилов
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    В «Семей орманы» числится 363 единицы техники, но люди поехали на личных машинах – депутаты обратились к Премьер-Министру
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    4 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    5 В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами