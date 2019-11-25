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    Алихан Смаилов: КТЖ выйдет на IPO до 2023 года

    25 Ноября 2019, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Алихан Смаилов заявил о сдвиге сроков выхода на IPO АО «НК «Қазақстан темір жолы» из-за имеющихся проблем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В КТЖ есть проблемы, потому сейчас мы хотим выйти с инициативой сроки отодвинуть чуть далее, до 2023 года. По остальным компаниям, думаю, что в 2020 году мы выйдем на IPO»,- сказал Алихан Смаилов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

    Он пояснил, какие именно проблемы мешают компании выйти IPO в озвученные ранее сроки.

    «Эти проблемы известны. Речь идет о долговой нагрузке этой компании. И в настоящее время ведется работа по улучшению финансового состояния, а именно реструктуризация долгов КТЖ. В принципе, специальная дорожная карта была разработана, и мы продвигаемся в этом вопросе. Я думаю, что в ближайшие несколько лет полностью эта ситуация будет находиться в необходимых пределах», - отметил министр в кулуарах Сената.

    «Валютные долги, которые компания привлекла в свое время, будут выкуплены и заменены на долги внутри страны. То есть, они займут деньги внутри страны в тенге, избавившись от валютных долгов, которые дороги в обслуживании, ввиду курсовых рисков. Наши международные консультанты, исходя из конъюнктуры рынка, считают, что лучше не торопиться с этим вопросом и передвинуть это на 2020 год», - добавил А. Смаилов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    КТЖ Транспорт Минфин РК
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