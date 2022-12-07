Алихан Смаилов дал ряд поручений новому акиму Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На встрече с активом Павлодарской области Премьер-Министр подчеркнул, что одной из приоритетных задач руководства акимата является модернизация инфраструктуры. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«Сейчас идет отопительный сезон. К сожалению, мы столкнулись с аварией на теплосетях в городе Экибастузе, которая привела к тому, что часть жителей осталась без тепла. Благодаря самоотверженной работе тепловиков удалось восстановить теплоснабжение. Сейчас проводится расследование причин аварии, по результатам которого виновные будут привлечены к ответственности. Акимат должен взять вопрос на особый контроль и обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона», - сказал Алихан Смаилов.

Кроме того, одной из важнейших проблем области является экологическая обстановка, сложившаяся в связи с работой промышленных предприятий. Из общего объема выбросов по республике порядка 30% приходится на Павлодарскую область.

В этой связи руководству области нужно сосредоточиться на работе по снижению негативного влияния вредных производственных выбросов на окружающую среду.

«Важно также, чтобы и промышленные предприятия проводили модернизацию производственного процесса, увеличивали инвестиции, оказывали социальную поддержку работникам», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось о том, что Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Павлодар, где приняли участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Павлодарской области. Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона – Байханова Асаина Куандыковича и Батыргужинова Серика Барлыбаевича. В ходе открытого голосования из 177 депутатов 135 отдали голос за А.Байханова, 42 депутата проголосовали за С.Батыргужинова.

Указом Главы государства Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области.

Фото: t.me/Kzgovernment