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      Правительство

    Алихан Смаилов дал поручения по развитию Акмолинской области

    27 Мая 2022, 20:07

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Открывая совещание, глава Правительства отметил, что Акмолинская область является одним из важнейших аграрно-промышленных регионов страны. В области активно развиваются молибденовое производство, химическая промышленность, машиностроение и другие отрасли.

    С докладами выступили аким области Ермек Маржикпаев, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, вице-министры национальной экономики Бауыржан Омарбеков, экологии, геологии и природных ресурсов – Зульфия Сулейменова, энергетики – Жандос Нурмаганбетов, здравоохранения – Вячеслав Дудник, образования и науки – Гани Бейсенбаев.

    Заслушав выступающих, Премьер-Министр РК отметил, что в 2022 году на развитие Акмолинской области было предусмотрено 118 млрд тенге. Вместе с тем, в настоящее время в рамках уточнения республиканского бюджета дополнительно выделено еще 52,2 млрд тг.

    Данные средства будут направлены на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий в сфере ЖКХ, жилищное строительство, развитие здравоохранения и образования, реконструкцию подстанции в поселке Жибек жолы и т.д.

    Кроме того, за счет выделенных средств планируется поддержать агропромышленный комплекс, провести дноуглубительные работы русла реки Ишим, профинансировать микрокредитование бизнеса и развитие продуктивной занятости.

    Алихан Смаилов также обратил внимание на ряд актуальных для области вопросов.

    Так, Премьер-Министр отметил, что цены на социально-значимые продукты питания в регионе с начала года выросли почти на 14%.

    «В этом направлении необходимо вести планомерную работу по недопущению дефицита продовольствия и необоснованного роста цен. По данному вопросу регулярно проводятся совещания, на которых обсуждаются все доступные инструменты и механизмы. Акимату области надо их активно применять», — сказал глава Правительства.

    Премьер-Министр также поручил акимату усилить контроль за торговыми наценками (не более 15%), заключать прямые договоры с фермерами южных регионов страны и ближнего зарубежья на поставку скороспелых овощей, повысить эффективность использования механизма «оборотной схемы» при работе с торговыми сетями и обеспечить поставки сельхозпродукции через форвардный механизм.

    Актуальным вопросом Алихан Смаилов назвал диверсификацию экономики региона.

    С этой целью в текущем году за счет частных инвестиций планируется завершить 169 проектов общей стоимостью 273 млрд тг. В частности, ожидается запуск золотоизвлекательной фабрики, ветровой электростанции, бройлерной птицефабрики и кирпичного завода.

    Кроме того, акимат прорабатывает еще 135 проектов на 1 трлн тг, включая строительство ТЭЦ и многопрофильной больницы в Кокшетау, курортной зоны в Бурабайском районе, ветровой электростанции в Аршалынском районе, птицефабрики и комбикормового завода в Зерендинском районе.

    «Необходимо запустить все запланированные объекты в срок, а также обеспечить качественную проработку новых проектов. Акимату следует держать эти вопросы на особом контроле», — подчеркнул Алихан Смаилов.

    Подводя итоги совещания, Премьер-Министр дал еще ряд поручений центральным госорганам и акимату области: обеспечить повышение доли дорог в нормативном состоянии (по республиканской сети – не менее 88%, по местной сети – не менее 87%), проработать проект строительства водовода от месторождения подземных вод Кенжебай и Рахымжансай, рассмотреть вопрос финансирования реконструкции магистральных сетей теплоснабжения в Степногорске.

    Кроме того, поручено рассмотреть возможность строительства новых школ в рамках нацпроекта «Качественное образование «Образованная нация», реконструкции и оснащения современным оборудованием Акмолинской многопрофильной больницы № 2 в Нур-Султане и Многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау.

    «Совместными усилиями мы должны придать новый импульс развитию Акмолинской области. От этого зависит рост благосостояния и повышение качества жизни населения в целом», — заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Премьер-министр РК Акмолинская область Регионы
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