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Алихан Смаилов дал поручения по обеспечению сахаром
25 Июня 2022 16:00

Алихан Смаилов дал поручения по обеспечению сахаром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

О текущей ситуации и принимаемых мерах по стабилизации цен доложил председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев.

Так, с начала года рост цен составил 17,1%. Больше всего выросла стоимость лука, капусты, сахара, картофеля, моркови, гречки. В разрезе регионов наибольшее удорожание отмечается в Жамбылской и Мангистауской областях – 18,7%, Алматинской – 18,6%, городах Нур-Султан и Алматы – 18,5% и Шымкент – 18%.

При этом в ходе совещания было отмечено, что на рынках ближнего зарубежья ситуация по росту цен на продовольственные товары складывается аналогичным образом. Так, в России с начала года наблюдается средний рост цен на продукты около 40%, в Узбекистане – 48%.

Профильным комитетом продолжается координация акиматов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15%. Так, рейдовыми мероприятиями за последние недели охвачено 42,6 тыс. магазинов «у дома» (84,7%). В результате выявлено 712 нарушений, по которым приняты необходимые меры.

В качестве предлагаемых мер Е. Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и местные исполнительные органы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

По данным Министерства сельского хозяйства, в стране имеются запасы основных продуктов в объеме 607 тыс. тонн, включая говядину (22 292 тонны), мясо птицы (19 600 тонн), картофель (93 749 тонн), муку (118 506 тонн), молоко (59 640 тонн) и т.д.

Что касается сахара, то общий запас продукта по республике составляет 101,4 тыс. тонн при внутреннем потреблении в июне - 59 тыс. тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.

Алихан Смаилов указал на необходимость усиления работы по контролю за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах «у дома».

«Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара более 100 тыс. тонн, при том, что потребление в месяц у нас составляет 59 тыс. тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом, в отдельных магазинах «у дома» сахар продается по 700-800 тенге. Это происходит в результате незаконной предпринимательской деятельности отдельных лиц, которые воспользовавшись ажиотажным спросом зарабатывают экстра-маржу. В целом, средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге/кг. С этим надо разбираться», — поручил глава Правительства.

Кроме того, Премьер-Министр подчеркнул важность проведения заблаговременной работы по заключению форвардных контрактов на поставку плодоовощной продукции в следующем году, а также дал ряд других поручений по стабилизации цен на социально значимые продукты питания.


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