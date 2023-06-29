Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.84 eur/kzt 483.47

    rub/kzt 4.9 cny/kzt 61.28
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Алихан Смаилов дал поручение Минэкологии в сфере водной отрасли

    29 Июня 2023, 08:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Водного совета Казахстана состоялось в Правительстве под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Участники рассмотрели вопросы повышения эффективности работы уполномоченного органа в области использования и охраны водных ресурсов, а также бассейновых инспекций, обучения соответствующих специалистов и укрепления водной дипломатии в целом.

    Кроме того, рассмотрены планы по созданию Консорциума ведущих научных и образовательных организаций в сфере водных ресурсов. В частности, было отмечено, что работа данного научного центра позволит объединить усилия всех профильных институтов для разработки отраслевых программ развития.

    Алихан Смаилов подчеркнул, что Минэкологии нужно активизировать внедрение цифровых технологий и автоматизированных систем управления рисками (СУР) в водной отрасли. Это позволит повысить эффективность мониторинга и работы соответствующих специалистов, а также поможет более рационально использовать водные ресурсы.

    В заключение Премьер-Министр поручил уполномоченным госорганам проработать Программу развития гидрогеологических исследований, подготовить предложения по автоматизации мониторинга подземных вод и внедрению других геоинформационных технологий.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Премьер-министр РК Минэкологии Алихан Смаилов Вода
    Новости по теме
    Новости по теме
    369 школ нового формата построят в Казахстане в рамках нацпроекта
    На проверку безопасности водохозяйственных объектов в РК потратят 653 млн тенге
    Алихан Смаилов ознакомился с деятельностью газохимкомплекса в Атырау
    Проект нужно завершить за 2-3 года – Алихан Смаилов о запуске автономного энергоисточника на АНПЗ
    Популярное
    1 Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
    2 Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
    3 Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
    4 Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
    5 Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне