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    Алибек Жамауов назначен вице-министром энергетики РК

    1 Июля 2023, 14:32

    АСТАНА. КАИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

    Алибек Жамауов родился 17 октября 1981 года. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, Разработка нефтегазовых месторождений; Университет им. Сулеймана Демиреля (SDU) г. Алматы., Бизнес Администрирование.

    Опыт работы:

    2005- 2009 гг. - супервайзер по планированию местного содержания, старший советник по региональным проектам Аджип ККО.

    2009- 2015 гг. – менеджер по закупкам, снабжению и местному содержанию, ТОО «Жамбыл Петролеум».

    2015- 2019 гг. – исполнительный директор по административным вопросам, ТОО «Жамбыл

    Петролеум».

    2019- 2020 гг. – руководитель технической группы Полномочного органа по Северо-Каспийскому проекту, ТОО «PSA».

    11.05.2020 - н.в.. – заместитель генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО, ТОО «PSA».

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Назначения Минэнерго РК
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