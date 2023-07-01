Алибек Жамауов назначен вице-министром энергетики РК

АСТАНА. КАИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Жамауов Алибек Жумабекович назначен на должность вице-министра энергетики РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алибек Жамауов родился 17 октября 1981 года. Окончил Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, Разработка нефтегазовых месторождений; Университет им. Сулеймана Демиреля (SDU) г. Алматы., Бизнес Администрирование.

Опыт работы:

2005- 2009 гг. - супервайзер по планированию местного содержания, старший советник по региональным проектам Аджип ККО.

2009- 2015 гг. – менеджер по закупкам, снабжению и местному содержанию, ТОО «Жамбыл Петролеум».

2015- 2019 гг. – исполнительный директор по административным вопросам, ТОО «Жамбыл

Петролеум».

2019- 2020 гг. – руководитель технической группы Полномочного органа по Северо-Каспийскому проекту, ТОО «PSA».

11.05.2020 - н.в.. – заместитель генерального директора по контрактам, реализации и ревизии СНО, ТОО «PSA».