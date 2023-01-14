Алибек Наутиев станет сенатором от Атырауской области: предварительные итоги ЦИК

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где прошло голосование на выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона, озвучили предварительные итоги. Большинство голосов выборщиков набрал Наутиев Алибек Ибатуллиевич, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предварительные итоги голосования озвучил председатель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

На место депутата Сената Парламента Республики Казахстан от Атырауской области баллотировались Наутиев Алибек Ибатуллиевич 1963 года рождения, секретарь Атырауского областного маслихата, житель города Атырау; Сарсемалиев Гильман Амиржанович 1968 года рождения, директор Урало-Атырауского осетрового рыбоводного завода, житель города Атырау; Шеркешбаева Багит Кенесовна 1964 года рождения, директор Атырауского политехнического высшего колледжа имени С.Мукашева, жительница города Атырау.

Всего в выборах депутата Сената Парламента Республики Казахстан от региона приняли участие 119 выборщиков - это депутаты областного, городского и районных маслихатов. 13 не смогли принять участие в выборах по уважительным причинам.

По предварительным подсчетам голосов за Алибека Наутиева проголосовал 81 выборщик, за Багит Шеркешбаеву - 30, за Гильмана Сарсемалиева было отдано 6 голосов. Один бюллетень признан испорченным и один выборщик проголосовал против всех баллотирующихся.

В качестве наблюдателей участие в выборах приняли 16 человек. Это представители партий, общественных объединений, доверенные лица кандидатов, а также представители СМИ.

Совместное заседание выборщиков и членов областной территориальной избирательной комиссии прошло в Дворце культуры имени Курмангазы.

Порядок формирования Сената определен Конституцией РК. В верхней палате Парламента представлено по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Депутаты Сената избираются на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании выборщиков – депутатов маслихатов всех уровней. Срок полномочий депутатов Сената составляет шесть лет. При этом половина переизбирается каждые три года.

Как ранее сообщалось, три кандидата претендуют на место сенатора от Атырауской области.





Главное фото: azh.kz



