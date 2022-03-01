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    Алибек Куантыров попросил взять на контроль автоматизацию системы управления рисками

    1 Марта 2022, 11:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров попросил взять на контроль работу госорганов по обеспечению автоматизации системы управления рисками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерству цифрового развития необходимо взять на контроль работу госорганов по обеспечению автоматизации системы управления рисками до конца текущего года», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    При этом, по словам спикера, министерством сегодня сформирована рабочая группа по данному вопросу, и в настоящее время совместно с Комитетом по правовой статистике и специальным учетам прорабатывается возможность обеспечения автоматизации СУР на базе Единого реестра субъектов и объектов проверок (ЕРСОП).

    «В целом дальнейшая работа по внедрению регулирования «с чистого листа» будет продолжена в рамках плана-графика и находится на постоянном контроле», - добавил Алибек Куантыров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Цифровой Казахстан
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