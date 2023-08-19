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    Алибек Куантыров осмотрел социальные объекты в Западно-Казахстанской области

    19 Августа 2023, 23:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область министр нацэкономики РК Алибек Куантыров оценил качество реализации проектов, реализованных в рамках проекта «Ауыл - Ел бесiгi». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    По данной программе в регионе возведены социальные объекты, отремонтированы дороги и проведено уличное освещение.

    Министр посетил физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 мест в селе Чапаево Акжаикского района. Объект начали строить в 2020 году и из-за удорожания строительных материалов работы были приостановлены. Стоимость проекта – 445 млн тенге. На сегодняшний день работы выполнены на 90%. Завершение строительных работ запланировано на текущий год. Объект строится за счет средств Карачаганак Петролиум Оперейтинг (KPO) в рамках социальной ответственности компании.

    Также Алибек Куантыров ознакомился с текущим состоянием внутрипоселковых дорог и побывал в детско-юношеской спортивной школе, где был сделан капитальный ремонт в 2019 году. В ДЮСШ созданы все условия для занятий спортом. В распоряжении детей – двухэтажное здание с просторными залами, теплые раздевалки и душевые. Все секции бесплатные. Здесь занимаются более 1500 учащихся. Тренерам ДЮСШ есть чем гордиться – они воспитали десятки чемпионов и призеров Казахстана по разным видам единоборств.

    В текущем году в рамках «Ауыл – Ел бесігі» на реализацию 15 проектов в Западно-Казахстанской области выделено 4,8 млрд тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Правительство РК Западно-Казахстанская область Миннацэкономики
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