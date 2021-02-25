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    10:30, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Алибек Куантыров назначен на должность вице-министра национальной экономики РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Куантыров Алибек Сакенович назначен на должность вице-министра национальной экономики РК. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Алибек Куантыров родился в 1983 году в г. Атырау. Окончил Томский государственный университет, Мичиганский университет.

    Трудовую деятельность начал в 2005 году и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2005-2010 гг. — работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. В 2010-2013 гг. — заместитель директора департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК. В 2013 г. — заместитель председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.
    В 2013-2019 гг. — трудился на различных должностях в Администрации Президента РК. С апреля 2019 г. и по настоящее время — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.


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