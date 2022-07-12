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    Али Бектаев встретился со статс-секретарем при Федеральном министре продовольствия и сельского хозяйства ФРГ

    12 Июля 2022, 21:59

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан Али Бектаев встретился со статс-секретарем при Федеральном министре продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Офелией Ник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Али Бектаев отметил, что Казахстан находится на важном историческом этапе своего развития. По инициативе Президента Касым-Жомарта Токаева проводятся комплексные и системные преобразования во всех сферах. Одним из главных направлений является дальнейшая демократизация политической системы страны. Все реформы носят не ситуативный, а стратегический характер.

    «Одним из приоритетов для Казахстана является развитие агропромышленного комплекса, производство органической продукции и обеспечение продовольствием населения. Казахстан намерен довести долю возобновляемой энергетики в общем объеме производства электроэнергии, на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего энергопотребления», - сказал сенатор Али Бектаев.

    В свою очередь, Офелия Ник поблагодарила за прием, а также за возможность обсудить вопросы двустороннего сотрудничества между странами.

    В ходе встречи собеседники также обсудили принятые поправки в Налоговый кодекс страны, которые позволяют в зависимости от объема, срока инвестиций и места работы освобождать инвесторов от корпоративного, подоходного, земельного налога и НДС сроком до 10 лет.

    Фото: senate.parlam.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Сенат Сельское хозяйство Международная деятельность РК
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