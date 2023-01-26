Али Бектаев возглавил комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Али Бектаев избран председателем комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания Сената решено переизбрать Али Бектаева председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий палаты.

Он был избран председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан с сентября 2019 года.

Али Абдикаримович Бектаев родился в Туркестанской (бывшая Южно-Казахстанская) области, Казыгуртском районе, селе Жанабазар.

Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1984), по специальности «Инженер-механик», Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). Является кандидатом экономических наук (2000).

1984-1985 годы - главный инженер колхоза им.Сейфуллина Ленгерского района;

1985-1987 годы - заместитель заведующего Сайрамского райкома ЛКСМ Казахстана;

1987-1989 годы - инструктор Сайрамского райкома партии;

1989-1990 годы - секретарь парткома совхоза им. Фрунзе Сайрамского района;

1990-1991 годы - слушатель Ташкентской, Алматинской высшей партшколы, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;

В 1991 году - консультант Чимкентского обкома партии;

1991-1992 годы - заместитель генерального директора ПКФ «Казыгурт Лтд.»;

1992-1994 годы - заместитель главы Казыгуртской районной администрации;

1994-1999 годы - начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник управления туризма и спорта, начальник департамента спорта и физкультуры ЮКО;

В 1999 году - начальник департамента государственной службы Южно-Казахстанской области;

1999-2000 годы - начальник управления по внешним экономическим связям и инвестициям Южно-Казахстанской области;

2000-2002 годы - аким Казыгуртского района;

2002-2006 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;

2006-2008 годы - аким города Туркестана;

2008-2014 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;

С ноября 2014 года избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан;

2014-2017 годы – член Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан;

2017-2019 годы – член Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан;

С сентября 2019 года по настоящее время – председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан.

С сентября 2015 года – председатель народно-демократической, патриотической партии «Ауыл».

Семейное положение – женат, имеет 4 детей.

Государственные награды: Орден «Құрмет» (2011 г.), Орден «Парасат» (2018 г.)



