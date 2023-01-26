Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Али Бектаев возглавил комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий

    26 Января 2023, 11:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Али Бектаев избран председателем комитета Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе заседания Сената решено переизбрать Али Бектаева председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий палаты.

    Он был избран председателем комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан с сентября 2019 года.

    Али Абдикаримович Бектаев родился в Туркестанской (бывшая Южно-Казахстанская) области, Казыгуртском районе, селе Жанабазар.

    Окончил Казахский сельскохозяйственный институт (1984), по специальности «Инженер-механик», Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП). Является кандидатом экономических наук (2000).

    1984-1985 годы - главный инженер колхоза им.Сейфуллина Ленгерского района;

    1985-1987 годы - заместитель заведующего Сайрамского райкома ЛКСМ Казахстана;

    1987-1989 годы - инструктор Сайрамского райкома партии;

    1989-1990 годы - секретарь парткома совхоза им. Фрунзе Сайрамского района;

    1990-1991 годы - слушатель Ташкентской, Алматинской высшей партшколы, Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования;

    В 1991 году - консультант Чимкентского обкома партии;

    1991-1992 годы - заместитель генерального директора ПКФ «Казыгурт Лтд.»;

    1992-1994 годы - заместитель главы Казыгуртской районной администрации;

    1994-1999 годы - начальник управления по делам молодежи, туризма и спорта, начальник управления туризма и спорта, начальник департамента спорта и физкультуры ЮКО;

    В 1999 году - начальник департамента государственной службы Южно-Казахстанской области;

    1999-2000 годы - начальник управления по внешним экономическим связям и инвестициям Южно-Казахстанской области;

    2000-2002 годы - аким Казыгуртского района;

    2002-2006 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;

    2006-2008 годы - аким города Туркестана;

    2008-2014 годы - заместитель акима Южно-Казахстанской области;

    С ноября 2014 года избран депутатом Сената Парламента Республики Казахстан;

    2014-2017 годы – член Комитета по социально-культурному развитию и науке Сената Парламента Республики Казахстан;

    2017-2019 годы – член Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан;

    С сентября 2019 года по настоящее время – председатель комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента Республики Казахстан.

    С сентября 2015 года – председатель народно-демократической, патриотической партии «Ауыл».

    Семейное положение – женат, имеет 4 детей.

    Государственные награды: Орден «Құрмет» (2011 г.), Орден «Парасат» (2018 г.)

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Сенат Назначения
    Новости по теме
    Новости по теме
    Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету
    Нурторе Жусип стал председателем комитета по социально-культурному развитию и науке
    Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
    Андрей Лукин в Сенате возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    Новости партнеров