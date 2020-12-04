Али Бектаев: Вопрос активного и плодотворного использования земель был и остается актуальным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из главных вопросов нашей предвыборной программы, на которые будут заострено внимание всех членов партии, - земельный вопрос и проблемы, связанные с ними. Об этом председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев рассказал в ходе рабочего съезда партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в ходе рабочего съезда партии «Ауыл» прошел круглый стол с участием актива партии по вопросам регулирования земельных отношений.

«Мы не первый раз проводим семинары, тренинги по разным вопросам. Недавно проводили такие мероприятия по вопросам сельского хозяйства, в том числе по переработке сельхозпродукции, по сохранению национальных ценностей. Также запланирован тренинг по вопросу сельскохозяйственной кооперации. Сегодня такой семинар провели по земельному законодательству. Одним из главных вопросов нашей предвыборной программы, на который будут заострено внимание всех членов партии, - земельный вопрос и проблемы, связанные с ними. А их очень много, начиная с использованием земель, заканчивая наказанием тех землевладельцев, которые их не используют. Вопрос активного и плодотворного использования земель был и остается актуальным», - считает председатель партии «Ауыл».

По его словам, земля должна кормить народ. Поэтому она должна использоваться на должном уровне.

«Земельное законодательство должно обеспечивать нормальные нормы для крестьян, сельскохозяйственных товаропроизводителей, чтобы они могли воспользоваться этим благом. В своей деятельности партия всегда обращает внимание на этот вопрос. Сегодня специально мы пригласили юриста, который ответил на главные вопросы по этой теме», - сказал Али Бектаев.

Как отметил юрист, коррупционные риски происходят при работе земельных комиссий.

«Минимальный состав членов земельной комиссии должен быть не менее 50 % из числа общественности. К глубокому сожалению, именно коррупционные риски в местных исполнительных органах образуются при работе земельных комиссий. Так как в работе и в создании земельной комиссии есть недостатки. При создании земельной комиссии нужно учитывать состав из числа общественности», - сказал юрист Бакытжан Базарбек.

Первым пунктом предвыборной программы партии «Ауыл» таким образом обозначен запрет на выделение сельскохозяйственных земель на частную собственность иностранным гражданам или компаниям, учредителем которых являются иностранцы.

«Это неизменный вопрос для нашей партии. Мы всегда будем придерживаться этой политики. Вторая большая проблема – использование сельскохозяйственных земель. К сожалению, не все сельскохозяйственные земли, которые были выделены в аренду, не используются. Они не обеспечены соответствующим поголовьем скота, технологией. Эти земли пустуют. Но в то же время в населенных пунктах есть трудности по нехватке земель. Эти вопросы требуют решения на местах. Неиспользованная земля устаревает, снижается плодородие почвы, становится непригодной. По подсчетам Министерства сельского хозяйства, было выявлено около ъ8 млн га таких земель, но изъятие идет очень слабо. Я вижу причину в том, что у нас низкая ответственность в этом вопросе. Нужно более ответственно подходить к этому вопросу», - заключил Али Бектаев.