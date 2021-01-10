Али Бектаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Али Бектаев проголосовал на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чтобы исполнить свой гражданский долг лидер НДПП прибыл на избирательный участок №113, который находится в здании школы-лицей №66.

«Нынешние выборы были особенными, в какой-то мере были трудными, потому что в условиях пандемии работать и проводить агитационную работу было сложно. Были санитарные нормы, которые нужно было соблюдать. Поэтому партия в условиях пандемии свою агитационную работу проводила с меньшим количеством людей, но с большим охватом мероприятий. Нами было охвачено более 4800 населенных пунктов, проведено более 8000 различных мероприятий.», - рассказал Али Бектаев журналистам.

Он отметил, что партия удовлетворена проведенными мероприятиями в преддверии выборов в условиях пандемии.

«Население Казахстана в приподнятом настроении придет на выборы, потому что хорошо понимает, что это возможность, конституционное право каждого человека - принять участие в формировании государственной власти», - сказал Бектаев.

Напомним, 10 января 2020 года в Казахстане проходят выборы депутатов Парламента и маслихатов. В выборах участвуют кандидаты от пяти партий: Народно-демократической партии «Ауыл», политической партии «Adal», партии «Nur Otan», Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол». Голосование по выборам депутатов проводятся на 10060 избирательных участках, образованных внутри Республики Казахстан и за ее пределами.

Информирование о месте и времени голосования проведено избирательными комиссиями заблаговременно. По состоянию на 8 часов времени столицы к голосованию приступили все 9994 избирательных участка по стране и 17 избирательных участков при представительствах РК в иностранных государствах, 49 избирательных участка за рубежом приступят к голосованию с учетом разницы часовых поясов.