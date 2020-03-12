Али Бектаев: Человек труда должен иметь в обществе все преимущества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл» дала старт мероприятиям, посвященным реализации политической инициативы «Еңбек адамы - Ел тірегі». Об этом сообщил председатель партии Али Бектаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как заявил Али Бектаев, главной задачей политической инициативы является повышение в обществе статуса человека труда и престижа сельских профессий.

«Основной целью политической инициативы «Еңбек адамы – Ел тірегі» является повышение статуса человека труда, престижа профессии и формирование позитивного отношения к людям, которые осваивают рабочие профессии и являются опорой экономического развития страны. Мы считаем, что работающий человек должен стать самым уважаемым, самым почитаемым и самым известным в нашей стране. Человек труда должен иметь в нашем обществе все преимущества: почет, высокую оплату за свой труд, всевозможные льготы, награды и так далее. Об этом мы должны говорить не только друг другу, но и по всей стране через средства массовой информации. Партия готова стать вдохновителем всех мер по улучшению имиджа и репутации человека труда», - сказал глава партии «Ауыл» на пресс-конференции в СЦК.

По словам Али Бектаева, данная инициатива также станет патриотическим воспитанием молодых людей, которые только начинают свой путь к профессии.

В рамках выдвигаемой политической инициативы филиалами партии по всей стране будут организованы встречи молодежи, студентов, школьников с передовиками труда. На данный момент политсоветы филиалов НДПП «Ауыл» готовят списки кандидатур из числа тружеников на звания «Почетный гражданин области», «Почетный гражданин города», «Почетный гражданин района».

Кроме того партия планирует проведение конкурса на лучший видеоролик о человеке труда.

Отметим, 27 ноября 2019 года во время работы очередного XVI Съезда НДПП «Ауыл» делегатами принято решение поддержать данную политическую инициативу.