Али Алтынбаев назначен председателем Комитета госдоходов МФ РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приказом министра финансов РК Алтынбаев Али Сапаргалиевич назначен на должность председателя Комитета государственных доходов МФ РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Али Алтынбаев родился в 1979 году в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, университет Туран, Российскую Академию народного хозяйства и госуправления при Президенте РФ. Квалификация по специальности: бухгалтерский учет и аудит, юриспруденция, магистр государственного и муниципального управления.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в должности и.о. налогового инспектора отдела косвенных налогов Налогового комитета по Енбекшиказахскому району. В 2001-2009 гг. занимал различные должности в Налоговом комитете по Енбекшиказахскому району.

В 2009-2010 гг. — начальник отдела аудита юрлиц управления налогового аудита Налогового департамента по Алматинской области. В 2010 г. — начальник отдела центра по приему и обработке информации индивидуальных предпринимателей Налогового управления по Турксибскому району г. Алматы. В 2010-2014 гг. занимал различные должности в Налоговом департаменте по г. Алматы.

В 2014-2015 гг. занимал руководящие должности в д епартаменте госдоходов по г. Алматы. В 2015-2017 гг. — руководитель управления госдоходов по Алатаускому району г. Алматы. В 2017-2019 гг. — руководитель управления госдоходов по Наурызбайскому району г. Алматы. В 2019-2020 гг. — заместитель руководителя департамента госдоходов по г. Алматы КГД МФ РК. В 2020-2021 гг. — руководитель департамента экономических расследований по г. Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК. С марта 2021 года по настоящее время работал руководителем департамента экономических расследований по г. Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу.



