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Али Ахмедов вошел в ТОП-15 рейтинга WBC
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) ворвался в ТОП-15 рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBC), передает Sports.kz.
Напомним, Ахмедов провел свой последний на сегодня бой 6 октября против американца Эндрю Эрнандеса (20-8-2, 9 КО). Поединок проходил в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко. Али одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде: для этого казахстанцу потребовалось всего 44 секунды. В этом бою Ахмедов защитил свой пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе.
Благодаря этой победе казахстанский чемпион расположился на 15-м месте рейтинга WBC в своем дивизионе. Главным титулом организации в данной категории владеет бывший спарринг-партнер GGG Давид Бенавидес (22-0, 19 КО).
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