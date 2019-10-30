Али Ахмедов вошел в ТОП-15 рейтинга WBC

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов (16-0, 12 КО) ворвался в ТОП-15 рейтинга Всемирного боксёрского совета (WBC), передает Sports.kz.

Напомним, Ахмедов провел свой последний на сегодня бой 6 октября против американца Эндрю Эрнандеса (20-8-2, 9 КО). Поединок проходил в андеркарде вечера бокса Геннадий Головкин — Сергей Деревянченко. Али одержал победу техническим нокаутом уже в первом раунде: для этого казахстанцу потребовалось всего 44 секунды. В этом бою Ахмедов защитил свой пояс чемпиона WBC International Silver в суперсреднем весе.

Благодаря этой победе казахстанский чемпион расположился на 15-м месте рейтинга WBC в своем дивизионе. Главным титулом организации в данной категории владеет бывший спарринг-партнер GGG Давид Бенавидес (22-0, 19 КО).