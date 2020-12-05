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    Али Ахмедов сразится за титул чемпиона мира в андеркарде боя Головкина

    5 Декабря 2020, 11:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 декабря на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде (штат Флорида, США) состоится вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) встретится со своим обязательным претендентом Камилом Шереметой (21-0, 5 КО), сообщает Sports.kz.

    В со-главном поединке казахстанский суперсредневес Али Ахмедов (16-0, 12 КО) сразится с представителем Эквадора Карлосом Гонгорой (18-0, 13 КО). На кону в этом бою будет стоять титул чемпиона мира IBO во второй средней категории.

    Отметим, что в настоящее время Али владеет титулом чемпиона WBC International Silver во втором среднем весе.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Головкин
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