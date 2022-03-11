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    Алгоритм вступления Ирана в ШОС согласован в Ташкенте

    11 Марта 2022, 18:06

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Ташкенте состоялась церемония подписания Протокола по итогам консультаций представителей стран-членов ШОС и Исламской Республики Иран. Документом одобрен проект меморандума об обязательствах иранской стороны в целях получения статуса государства-члена ШОС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вступление такого государства как Иран расширяет зону «географической ответственности» ШОС, открывает новые перспективы для развития регионального взаимодействия. Наша Организация уверенно двигается на пути к широкому трансконтинентальному сотрудничеству на обширном евразийском пространстве. Это несомненно, позволит по-новому взглянуть на актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня», - заявил замглавы МИД Узбекистана Владимир Норов.

    Генеральный секретарь ШОС Чжан Мин в ходе видеообращения выразил благодарность сторонам за слаженную работу по согласованию документов, нацеленных на принятие Ирана в ряды ШОС.

    Он отметил, что подписание Протокола стало практическим шагом по реализации принятого в прошлом году лидерами восьми государств на Душанбинском саммите ШОС решения о начале процедуры приема Ирана в члены Организации.

    Следующим этапом данного процесса будет подписание на полях предстоящего в сентябре текущего года в Самарканде саммита ШОС Меморандума об обязательствах и выполнение этих обязательств. После этого главы государств-членов рассмотрят вопрос о предоставлении Ирану статуса государства-члена ШОС.

    В мероприятии приняли участие руководители постоянно действующих органов ШОС, национальные координаторы государств-членов, а также главы и представители дипмиссий в Ташкенте.


    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    ШОС Иран
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