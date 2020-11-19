Алгоритм создания и регистрации новых форм управления домом разъяснили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как создаются новые формы управления домом — объединение собственников имущества (ОСИ) и простое товарищество (ПТ) многоквартирного дома, и как проходит регистрация рассказали на площадке региональной службы коммуникаций Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикерами выступили заместитель руководителя управления жилищной политики города Алматы Мейржан Отыншиев, руководитель отдела организации работы по регистрации юридических лиц департамента юстиции города Алматы Акерке Кожахметова, руководитель отдела Медеуского района по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Мадина Аманова и заместитель руководителя управления регистрации филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Жаркын Утегенов

В начале текущего года вступил в силу закон по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Так, горожане вместо КСК обязаны выбрать новую форму управления объектом кондоминиума — объединение собственников имущества или простое товарищество многоквартирного дома.

По словам М. Отыншиева, в Алматы в данном направлении проводится активная работа. Алгоритм предусматривает, что жители в явочном порядке могут проводить собрание собственников квартир, нежилых помещений, в ходе которых принимается решение по созданию ОСИ или же ПТ. При этом для создания ОСИ необходимо согласие более половины участников общего собрания или опроса, то есть не менее 26% всех собственников квартир.

«В настоящее время с учетом непростой эпидемиологической ситуации горожанам было рекомендовано переходить на письменный опрос и проводить обсуждения посредством социальных сетей и мессенджеров. Также составлены графики проведения собраний собственников квартир, нежилых помещений, которые проводятся с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», — сказал М. Отыншиев.

Графики проведения собраний можно найти на официальном сайте и в социальных сетях управления жилищной политики города.

Как отмечает руководитель отдела Медеуского района по обслуживанию населения филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Алматы Мадина Аманова, для регистрации объединения собственников имущества необходим минимальный пакет документов. Зарегистрировать ОСИ можно, предоставив в ЦОН: заявление от имени ОСИ; протокол собрания; типовой устав; квитанцию об оплате регистрационного сбора в размере 1 МРП (2 778 тенге).

Процедура регистрации занимает 5 рабочих дней.

Что касается регистрации объекта кондоминиума, для этого необходимо заявление от не менее двух собственников помещений жилого дома, также проводится оплата регистрационного сбора в размере 2 405 тенге. Срок рассмотрения заявления — два рабочих дня. Регистрирующий орган вносит сведения в правовой кадастр в соответствии с законом о жилищных отношениях.

Вместе с тем регистрация может проводиться на основании электронного заявления, поданного посредством сети интернет. Данная процедура полностью упрощена.

«Если ранее для регистрации объекта кондоминиума необходимо было предоставление правоустанавливающего идентификационного документа на земельный участок, а также произвести расчет долей, то в настоящее время регистрирующий орган самостоятельно через электронную систему осуществляет данную процедуру», — подчеркнул Ж. Утегенов.

В свою очередь, руководитель отдела организации работы по регистрации юридических лиц департамента юстиции города Алматы Акерке Кожахметова рассказала о том, с какими вопросами сталкиваются регистрирующие органы при регистрации новых форм управления.

«На сегодняшний день в процессе регистрации возникают некоторые вопросы. Регистрирующий орган часто сталкивается с неправильно составленными протоколами, отсутствием кворума в протоколах. То есть кворум собственников имущества при собрании, которые они проводят, зачастую меньше, чем указано в законе. Поэтому бывают такие моменты, когда приходится приостанавливать сроки регистрации и отправлять заново на исправление гражданам. Также возникают затруднения, когда жильцы регистрируют два ОСИ по одному и тому же юридическому адресу. То есть жильцы пытаются зарегистрировать два ОСИ в одном жилом доме, что неприемлемо законом», — отметила А. Кожахметова.

При возникновении вопросов касательно создания и регистрации новых форм управления домом жители могут обратиться в единый контакт-центр 1414 госкорпорации «Правительство для граждан».