Алгоритм поступления военнослужащих в вузы разъяснили в Минобороны РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Советник министра обороны РК Айгуль Тулембаева разъяснила алгоритм поступления военнослужащих в высшие учебные заведения без сдачи Единого национального тестирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По завершении срочной воинской службы в течение двух лет гражданин сможет поступить в вуз на платной основе без учета ЕНТ по результатам собеседования. Для этого ему необходимо взять справку о прохождении срочной воинской службы в е-gov или в ЦОНе и вместе с другими документами представить в выбранный им вуз», - ответила советник министра обороны РК на запрос МИА «Казинформ».

Айгуль Тулембаева отметила, что те, кто покажет самые высокие показатели в процессе воинской службы, смогут обучиться за счет вуза.

Окончательный список вузов и предлагаемых специальностей для бесплатного обучения будет опубликован на официальном сайте Министерства обороны до конца этого года.

Однако спикер отметила, что предложение поддержали около 40 вузов по всей стране.

«Надо учесть, что поступать смогут те, кто закончил 11 классов или колледжи. Помимо необходимых документов для поступления в вузы гражданам надо будет представить справку о прохождении срочной воинской службы», - добавила Айгуль Тулембаева.

То есть, на платной основе все граждане, прошедшие срочную воинскую службу, могут в течении двух лет поступить в желаемое учебное заведение. Для платного обучения при поступлении без учета ЕНТ не имеется ограничений по специальностям и вузам.

«Для специальностей, где предусмотрена сдача творческих экзаменов, военнослужащие могут поступить без учета ЕНТ, но со сдачей творческих экзаменов. Те кто, будут рекомендован на бесплатное обучение, будут распределяться по специальностям и вузам в соответствии со списком вузов, опубликованных на сайте МО РК», - резюмировала Айгуль Тулембаева.

