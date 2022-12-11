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    Алгоритм компенсации за электроэнергию объяснили жителям Экибастуза

    11 Декабря 2022, 13:51

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Как пострадавшим экибастузцам будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации, объяснил аким города Аян Бейсекин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Градоначальник сообщил, что о компенсации договорились с акционерами ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и собственниками ТОО «Горэлектросеть».

    «На счета «Горэлектросети» переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдет возмещение, – рассказал градоначальник на брифинге региональной службы коммуникаций. – Кто-то запустил фейк, и люди пошли в пункты с заявлениями. Не надо писать заявление на возмещение платы за электричество».

    Ранее в городском акимате сообщали, что компенсацию получат 48 957 абонентов.

    Аян Бейсекин напомнил, что жильцам 70 ранее размороженных домов два месяца не нужно платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчет.
    Павлодарская область ЖКХ Экибастуз
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