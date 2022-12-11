Алгоритм компенсации за электроэнергию объяснили жителям Экибастуза

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Как пострадавшим экибастузцам будут возмещать траты за электричество в период чрезвычайной ситуации, объяснил аким города Аян Бейсекин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Градоначальник сообщил, что о компенсации договорились с акционерами ТОО «Экибастузтеплоэнерго» и собственниками ТОО «Горэлектросеть».

«На счета «Горэлектросети» переведут средства, которые распределят по счетам абонентов. Таким образом произойдет возмещение, – рассказал градоначальник на брифинге региональной службы коммуникаций. – Кто-то запустил фейк, и люди пошли в пункты с заявлениями. Не надо писать заявление на возмещение платы за электричество».

Ранее в городском акимате сообщали, что компенсацию получат 48 957 абонентов.

Аян Бейсекин напомнил, что жильцам 70 ранее размороженных домов два месяца не нужно платить за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчет.



