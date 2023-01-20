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    Алеку Болдуину предъявят обвинение в непредумышленном убийстве

    20 Января 2023, 15:09

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Известному американскому актеру Алек Болдуину будет предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве кинооператора в ходе съемки фильма «Ржавчина», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации The New York Times, аналогичное обвинение будет вынесено ответственной за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес-Рид.

    Обоим грозит до 18 месяцев тюремного заключения в случае признания их в непредумышленном убийстве кинооператора Галины Хатчинс. Однако, если выяснится, что преступление произошло при других обстоятельствах, то срок может увеличится до 5 лет.

    Уголовные обвинения стали неожиданностью для многих представителей киноиндустрии и были оспорены командой юристов А.Болдуина. Адвокат Люк Никас заявил, что будет бороться с судебной ошибкой, т.к. его клиента заверили в отсутствии боевых патронов в пистолете на репетиции фильма.

    Сам актер не признает свою вину и подал в суд на членов съемочной группы фильма, утверждая, что они были ответственны за передачу ему заряженного пистолета.

    Однако окружной прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис считает, что А.Болдуин был обязан обеспечить надлежащую проверку оружия и боеприпасов и что он никогда не должен был направлять его на кого-либо в соответствии с основными требованиями безопасности.

    Адвокат Гутьеррес-Рид отметил, что подзащитная исполняла две должности – оружейника и помощника по реквизиту, что мешало ей полностью сосредоточиться на проверке оружия. В свою очередь, Гутьеррес-Рид обвинила основного поставщика оружия и боеприпасов для фильма Сета Кенни в поставках боевых патронов и муляжей в смешанном виде.

    Инцидент произошел 21 октября 2021 года во время съемки вестерна на окраине Санта-Фе штата Нью-Мексико, в результате которого также был ранен режиссер фильма Джоэл Соуса.

    После стрельбы полиция обнаружили еще пять боевых патронов, но расследование не установило, как они оказались на съемочной площадке. В ходе допроса, члены съемочной группы рассказали, что в ночь перед трагедией большая часть персонала уволилась из-за жалоб на ночлег и другие проблемы.

    Уголовное обвинение А.Болдуина вновь подняли вопрос о безопасности на съемочных площадках и ответственности за оружие.


    Фото: www.nbcnews.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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