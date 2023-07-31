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    21:55, 30 Июль 2023 | GMT +6

    Алексей Луценко выиграл гонку в Испании

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    Фото: Sports.kz
    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании «Круг Гечо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны». второй результат — у француза Тони Галлопена из «Lidl-Trek». Третьим стал еще один представитель «Астаны» итальянец Симоне Веласко.

    Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Евгений Федоров — 20-м, Нурберген Нурлыхасым — 55-м. Фабио Феллине, Леонардо Бассо и Хавьер Ромо не смогли добратся до финиша.

    «Круг Гечо»

    Bilbao — Getxo. 193.3 километра

    1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:19:10

    2. Тони Галлопен (Франция, «Lidl-Trek») — +0:24

    3. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +0:33

    20. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:04

    55. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +15:42.


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