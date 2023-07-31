Алексей Луценко выиграл гонку в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании «Круг Гечо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны». второй результат — у француза Тони Галлопена из «Lidl-Trek». Третьим стал еще один представитель «Астаны» итальянец Симоне Веласко.

Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Евгений Федоров — 20-м, Нурберген Нурлыхасым — 55-м. Фабио Феллине, Леонардо Бассо и Хавьер Ромо не смогли добратся до финиша.

«Круг Гечо»

Bilbao — Getxo. 193.3 километра

1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:19:10

2. Тони Галлопен (Франция, «Lidl-Trek») — +0:24

3. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +0:33

20. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:04

55. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +15:42.