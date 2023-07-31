21:55, 30 Июль 2023 | GMT +6
Алексей Луценко выиграл гонку в Испании
МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась однодневная велогонка по дорогам Испании «Круг Гечо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Победителем гонки стал казахстанец Алексей Луценко из «Астаны». второй результат — у француза Тони Галлопена из «Lidl-Trek». Третьим стал еще один представитель «Астаны» итальянец Симоне Веласко.
Остальные гонщики «Астаны» завершили гонку со следующими результатами: Евгений Федоров — 20-м, Нурберген Нурлыхасым — 55-м. Фабио Феллине, Леонардо Бассо и Хавьер Ромо не смогли добратся до финиша.
«Круг Гечо»
Bilbao — Getxo. 193.3 километра
1. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — 4:19:10
2. Тони Галлопен (Франция, «Lidl-Trek») — +0:24
3. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — +0:33
20. Евгений Федоров (Казахстан, «Астана») — +8:04
55. Нурберген Нурлыхасым (Казахстан, «Астана») — +15:42.