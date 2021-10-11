Алексей Луценко выиграл гонку «Коппа Агостони»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по велоспорту Алексей Луценко стал победителем однодневной гонки «Коппа Агостони», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Гонка состоялась в Италии. Велокоманда «Астана» выставила на неё следующий состав: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

Луценко смог выиграть гонку мощной финишной атакой.

Кубок Уго Агостони («Коппа Агостини» — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне. Названа в честь итальянского велогонщика Уго Агостони, победителя Милан — Сан-Ремо 1914, погибшего во время Второй мировой войны. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.