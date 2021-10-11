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    Алексей Луценко выиграл гонку «Коппа Агостони»

    11 Октября 2021, 22:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лидер команды Казахстана по велоспорту Алексей Луценко стал победителем однодневной гонки «Коппа Агостони», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

    Гонка состоялась в Италии. Велокоманда «Астана» выставила на неё следующий состав: Мануэле Боаро (Италия), Самуэле Баттистелла (Италия), Фабио Феллине (Италия), Алексей Луценко (Казахстан), Родриго Контрерас (Колумбия), Маттео Собреро (Италия).

    Луценко смог выиграть гонку мощной финишной атакой.

    Кубок Уго Агостони («Коппа Агостини» — шоссейная однодневная велогонка, проводящаяся по дорогам итальянской провинции Ломбардия в окрестностях города Лиссоне. Названа в честь итальянского велогонщика Уго Агостони, победителя Милан — Сан-Ремо 1914, погибшего во время Второй мировой войны. Входит в календарь Европейского тура UCI и Велошоссейного кубка Италии.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Италия Велоспорт
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