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    Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана по велоспорту на шоссе

    25 Июня 2023, 18:52

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане прошел завершающий соревновательный день Национального чемпионата РК по велоспорту на шоссе и Спартакиады Республики Казахстан. Казахстанский велогонщик Алексей Луценко преодолел дистанцию с преимуществом в 2 минуты и 5 секунд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации велоспорта.

    На старт вышли мужчины и андеры в групповой гонке 164 км (5 кругов). Маршрут пролегал через предгорье Джунгарского Алатау и отличался непростыми подъемами и извилистыми поворотами.

    После многочисленных атак первая устойчивая лидирующая группа появилась на втором круге и состояла из четырех гонщиков – Алексея Луценко, Евгения Гидича, Даниила Марухина и Александра Семенова. Однако уже во второй половине гонки Александр Семенов не смог удержать темп беглецов и переложился к ближайшим преследователям – Максиму Тараскину и Юрию Натарову. К этому времени отставание основной группы от лидеров составляло более 3,5 минут.

    За 20 км до конца гонки Алексей Луценко предпринял решающую атаку и провел оставшуюся дистанцию в гордом одиночестве, финишировав с преимуществом в 2 минуты и 5 секунд.

    Серебряная медаль была разыграна между Гидичем и Марухиным в спринтерской борьбе, в которой сильнее оказался Гидич.

    Таким образом, обладателем белой майки национального чемпиона в элите стал представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко. Евгений Гидич, представлявший интересы Акмолинской области, занял второе место. Бронзовым призером стал Даниил Марухин из Северо-Казахстанской области.

    «Своей формой я доволен, - говорит Алексей Луценко, - в преддверии «Тур де Франс» было важно проверить себя. Это огромная честь стартовать в «Тур де Франс» в майке национального чемпиона Казахстана. Со мной ехали несколько гонщиков, намного младше меня. Подметил, что они молодцы. Физическая форма и гоночный ритм у них не хуже чем у тех, кто гоняет в профессиональных командах. Уровень соперников подрос».

    Напомним, что Алексей Луценко также стал победителем Национального чемпионата РК в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

    Среди андеров победителем чемпионата стал Николя Винокуров (Северо-Казахстанская область), «серебро» досталось Андрею Ремхе (Алматинская область), «бронзу» заполучил Оркен Сламжанов (область Жетысу).

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Велоспорт
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