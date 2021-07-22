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    Алексей Калайчиди назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента РК

    22 Июля 2021, 18:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал указ о назначении Калайчиди Алексея Дмитриевича заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заведующим Отделом безопасности и правопорядка Администрации Президента Республики Казахстан, он освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан.

    Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    · Фрунзенский политехнический институт (1985);

    · Высшие курсы МВД СССР (1990);

    · Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (2008)

    Трудовой стаж:

    · Мастер спецуправления № 93 г. Токмак Киргизской ССР (07.1985);

    · Инженер государственного проектного института «Южгорсельпроект» г. Шымкент (1985-1990);

    · Оперуполномоченный уголовного розыска Абайского РОВД Чимкентской области(04.1990);

    · Инспектор, начальник отдела, заместитель начальника управления, начальник управления в ДВД Южно-Казахстанской области и центральном аппарате МВД (1990-2005);

    · Руководитель юридической службы МВД, руководитель инспекции по личному составу (2005-2006);

    · Заместитель начальника ДВД Жамбылской области по воспитательной и кадровой работе (11.2006-03.2008);

    · Инспектор, заведующий сектором, заместитель заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации Президента РК (2008-06.2016);

    · Заведующий Отделом правоохранительной системы Администрации Президента Республики Казахстан (06.2016-01.2019);

    · Заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан (с 01.2019)

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Акорда Назначения Безопасность
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