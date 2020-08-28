Алексей Цой вручил медали в честь 25-летия Конституции РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ Сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась торжественная церемония награждения юбилейными медалями«Қазақстан Конституциясына 25 жыл» в честь 25-летия Конституции Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как отметил министр здравоохранения Алексей Цой, Конституция Казахстана отразила в себе лучший мировой опыт и практику, а также исторические и национальные традиции нашего многонационального народа. Формирование уникальной концепции конституционного развития страны является заслугой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Основной закон страны вобрал в себя институциональные реформы и политические инициативы Елбасы.

«Наша Конституция служит интересам граждан страны, утверждая высшими ценностями - человека, его жизнь, права и свободы. Главный закон страны стоит на защите таких фундаментальных прав граждан, как право на охрану здоровья. В статье 29 Основного закона страны закреплено право граждан на бесплатный гарантированный объем медицинской помощи», - подчеркнул А. Цой.

В честь этой даты Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подписал Указ о награждении 150 медицинских работников, сотрудников Министерства здравоохранения и представителей системы здравоохранения регионов юбилейной медалью в честь 25-летия Конституции.

Глава министерства вручил юбилейные медали генеральному директору – председателю правления «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Эрику Байжунусову, директору департамента лекарственного обеспечения и стандартизации Александру Костюку, преподавателю по подготовке менеджеров здравоохранения ALMAU Татьяне Иссык, директору Департамента координации обязательного социального медицинского страхования Гулжан Шайхыбековой, руководителю управления охраны общественного здоровья Департамента политики общественного здравоохранения Гульнар Куспековой, руководителю управления медицинской помощи при социально-значимых заболеваниях Департамента медико-социальной помощи Гульнаре Максутовой, главному эксперту управления охраны общественного здоровья Департамента политики общественного здравоохранения Рабиге Милибаевой, главному эксперту управления медицинской реабилитации Департамента медико-социальной помощи Гульзире Тажибаевой и еще ряду специалистов Министерства здравоохранения и подведомственных организаций.

Из состава награжденных четверо присутствовали в зале собрания, все остальные получили награды в дистанционном режиме, по Webex.

Всего согласно Указу Президента РК от 20 августа 2020 года № 387 по Министерству здравоохранения РК награждены 150 человек, 17 - центральный аппарат, 47 – Комитет и его территориальные подразделения, 86 – представители подведомственных организаций.