Алексей Цой рассказал о трех сценариях развития эпидситуации в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание по мерам противодействия коронавирусной инфекции. Министр здравоохранения Алексей Цой доложил о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, о проводимой вакцинации, а также озвучил три прогноза развития пандемии в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Как отметили в министерстве, ситуация по заболеваемости и смертности от COVID-19 в мире остается напряженной. На сегодняшний день в 221 стране зарегистрировано более 129 млн случаев КВИ, прирост заболеваемости – 0,5. Умерли более 2, 8 млн. человек, показатель летальности составил 2,2 %. После незначительного снижения общемировой статистики заболеваемости в январе 2021 года, с февраля установилась стойкая тенденция к росту.

В Казахстане на 1 апреля зарегистрировано 246 854 больных с положительным результатом COVID-19 и 50 618 случаев с КВИ-. Выздоровело 90% больных.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации, в «красной» зоне находятся 6 регионов: города Нур-Султан и Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Алматинская и Актюбинская области. В «желтой» зоне 2 региона: город Шымкент и Карагандинская область. Остальные 9 регионов расположены в «зеленой» зоне.

«В целом по республике отмечается реализация реалистичного прогнозного сценария роста заболеваемости в марте-апреле текущего года. Так, за последние 10 дней в республике зарегистрировано 15 156 случаев КВИ, по сравнению с началом марта уровень заболеваемости вырос в 2,0 раза, в том числе наибольший рост числа заболевших отмечается в городах Алматы, Нур-Султан, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях», - сказал А.Цой.

Для оказания медицинской помощи больным с КВИ на 1 апреля в республике задействовано 258 инфекционных стационаров с коечным фондом 25 893 коек. Занятость составляет 33%. Реанимационных коек - 2394, занято 20%.

«В марте также отмечается рост летальности, от КВИ скончалось 288 больных, в том числе за последние 2 недели летальность увеличилась в 2,7 раз. 74% летальных случаев за март приходится на 4 региона – г. Алматы, г. Нур-Султан, Западно-Казахстанскую и Карагандинскую области», - сообщил министр.

В регионах имеется план для планомерного развертывания инфекционных коек, резерв инфекционных коек составляет 51 тыс. коек, при достижении 70% загруженности действующих инфекционных стационаров, будут вовлекаться резервные объекты, при этом оказание плановой специализированной медицинской помощи будет продолжено.

Министерством разработана электронная система мониторинга занятости коечного фонда до уровня каждой медорганизации региона, что позволяет своевременно реагировать и разворачивать дополнительные стационары.

Вместе с тем, продолжается работа по увеличению мощностей лабораторий по тестированию на КВИ. На сегодня тестирование на КВИ осуществляет 154 лаборатории, общая мощность тестирования составляет 112 тыс. тестов в сутки. Проведена интеграция всех лабораторий, в том числе частных, что позволило сформировать единую базу данных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19.

А.Цой проинформировал, что скорость распространения вируса связывается с изменениями в геноме вируса. В целях определения новых мутаций на постоянной основе проводится генетическое изучение штаммов КВИ, циркулирующих на территории республики. Так в марте изучен генотип 265 положительных образцов, из них в 12 образцах установлен вирус, принадлежащий к британскому, из них 8 завозных случаев. Циркуляция данного штамма выявлена в городах Алматы, Нур-Султан и в Актобинской области. Также в Алматы установлена циркуляция южноафриканского штамма. Кроме того, с марта проводится экспресс-метод выявления вероятных мутаций трех штаммов, вызывающих озабоченность во всем мире. Исследовано 357 образцов, из них в 87 пробах из 13 регионов выявлена вероятность мутации, характерной для «британского» и «южноафриканского» штаммов.

«Согласно Вашему поручению, Касым-Жомарт Кемелевич с 1 февраля 2021 года начата вакцинация против КВИ. Вакцинация начата с работников первой линии борьбы с КВИ. Данная тактика применена в большинстве стран мира и обусловлена ограниченными объемами вакцин на начальном этапе, в виду ограничений в экспорте странами производителями для покрытия внутренних потребностей. Сегодня по истечении 2 месяцев с начала кампании, вакцинация против КВИ показала свою эффективность и безопасность, а также повысила доверие среди населения. На 1 апреля обеспечена доступность вакцинации 300 тысячам граждан. В течение апреля планируется поставка дополнительно более 2 млн. доз российской вакцины. До конца первого полугодия планируется привить около 6 млн. казахстанцев», - рассказал Президенту о темпах вакцинации глава Минздрава.

По его словам, данные объемы вакцины позволят максимально расширить контингент, подлежащий вакцинации против КВИ и доступность вакцинации всем желающим на безвозмездной основе. Министр также подчеркнул, что у Казахстана имеется опыт проведения масштабной вакцинации. Ранее в стране смогли вакцинировать более 2 млн граждан от гриппа за один месяц.

«С учетом выявленных на территории страны мутировавших штаммов, нами обновлен прогноз эпидемиологической ситуации. Так, при пессимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 370 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 190 тысяч человек. По второму реалистичному сценарию прогнозное число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 250 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 127 тысяч человек. При оптимистичном сценарии число зарегистрированных случаев в апреле-июне 2021 года составит порядка 140 тысяч человек, в госпитализации будут нуждаться 71 тысяча человек. Министерство проводит постоянный мониторинг эпидситуации в стране и в мире, на основании которого принимаются меры по повышению готовности медицинских организаций к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией. Система здравоохранения способна справиться с нагрузкой по реалистичному сценарию развития эпидемии. В этой связи ограничительные меры принимаются локально и дифференцировано как на страновом, так и на региональном уровнях», - заверил министр.

По его мнению, наращивание темпов вакцинации позволит минимизировать ограничительные меры и вернуться к жизни общества допандемического периода.

Напомним, в ходе совещания по противодействию коронавирусу Глава государства раскритиковал темпы вакцинации среди населения и поручил министру здравоохранения Алексею Цою исправить ситуацию по КВИ в течение апреля.