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    Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста главы Минздрава

    20 Декабря 2021, 10:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Алексей Цой прокомментировал свою отставку с поста министра здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня поддержали моё решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы. Главой государства было поручено стабилизировать ситуацию по COVID-19, повысить потенциал системы здравоохранения. Нами были созданы условия для реагирования на эпидемиологические угрозы: в каждом регионе построены новые инфекционные больницы, модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе, отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности, создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышен потенциал СЭС и лабораторной службы, выпущена вакцина QazVac, и многое другое», - написал Алексей Цой в Facebook.

    По его словам, буквально за короткое время сфера здравоохранения окрепла.

    «Нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие. Утверждён Национальный проект «Здоровая нация», налажено продуктивное партнёрство с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН, запущены проекты по оцифровке здравоохранения. И это лишь несколько направлений в которых вместе с коллегами удалось добиться хороших результатов», - отметил экс-министр.

    «Хотел поблагодарить Руководство страны, Администрацию Президента, Премьер-Министра, коллег по Правительству, родное Министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтёров, неправительственные организации и дорогих наших медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана. В ближайшее время определимся с новым вектором трудового пути. Впереди ждут новые проекты», - заключил А. Цой.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Отставки Минздрав РК Общество Алексей Цой
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